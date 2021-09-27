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شاهد..هكذا وصف الكاتب المسيحي الامام الحسين (ع)

الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

أكد الكاتب والاديب ميشال كعدي ان استشهاد الامام الحسين (ع) علم الكون كيف تكون الحرية وقيم الثورات في العالم وعلم الفروسية والكرامة والشجاعة والنضال في سبل الله .

العالم - خاص بالعالم

وقال كعدي في حديث لبرنامج نوافذ على شاشة قناة العالم الاخبارية: ان الحسين (ع) يبقى على مد العصور القدوة والبعد العاطفي الفاعل في ثورته واستشهاده.

ووصف كعدي الامام الحسين(ع) بالقديس ولانه ولد ليستشهد من اجل بقاء الاسلام وثباته، مشيراً الى ان هذه الريحانة التي ضمها الرسول الى صدره واعطائها من عبقه ازدادت عطائاً في الاستشهاد.

وأكد كعدي ان الامام الحسسين (ع) باستشهاده اعطى الاسلام والدين الحنيف الديمومة والبقاء.

وشدد كعدي على ان ذكرى اربعينة الحسين (ع) واستشهاده علمت الكون كيف تكون الحرية وقيم الثورات في العالم وعلمت الفروسية والكرامة والشجاعة والنضال المستبت في سبل الله .

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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