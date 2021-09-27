هذه ردة فعل بايدن بالنتائج الأولية للانتخابات الألمانية

العالم-اوروبا

وعند إبلاغ بايدن بالنتائج الأولية للسباق الانتخابي في ألمانيا، في سياق تواصله مع الصحفيين، رد قائلا: "عجبا! إنهم أقوياء"، في إشارة إلى الحزب الديمقراطي الاشتراكي.

ووفقا للاستطلاع الذي نظمته قناة ARD التلفزيونية، حصل الحزب الديمقراطي الاشتراكي وتحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاشتراكي المسيحي على 25% من أصوات الناخبين.

وحصل حزب "الخضر" على 15%، لتتوزع الأصوات بين الأحزاب الأخرى كالآتي: "البديل اليميني" (11%)، "الديمقراطيون الأحرار" (11%)، "اليسار" (5%).

وبناء على نتائج الانتخابات البرلمانية التي شهدتها ألمانيا اليوم الأحد، سيتم تشكيل حكومة برئاسة مستشار جديد خلفا لأنغيلا ميركل التي قادت البلاد على مدار 16 عاما.