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هذه ردة فعل بايدن بالنتائج الأولية للانتخابات الألمانية

هذه ردة فعل بايدن بالنتائج الأولية للانتخابات الألمانية
الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة "شبيغل" الألمانية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن فوجئ بالنتائج الأولية للانتخابات في ألمانيا، التي حلّ فيها الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني (SPD) في المركز الأول.

العالم-اوروبا

وعند إبلاغ بايدن بالنتائج الأولية للسباق الانتخابي في ألمانيا، في سياق تواصله مع الصحفيين، رد قائلا: "عجبا! إنهم أقوياء"، في إشارة إلى الحزب الديمقراطي الاشتراكي.

ووفقا للاستطلاع الذي نظمته قناة ARD التلفزيونية، حصل الحزب الديمقراطي الاشتراكي وتحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاشتراكي المسيحي على 25% من أصوات الناخبين.

وحصل حزب "الخضر" على 15%، لتتوزع الأصوات بين الأحزاب الأخرى كالآتي: "البديل اليميني" (11%)، "الديمقراطيون الأحرار" (11%)، "اليسار" (5%).

وبناء على نتائج الانتخابات البرلمانية التي شهدتها ألمانيا اليوم الأحد، سيتم تشكيل حكومة برئاسة مستشار جديد خلفا لأنغيلا ميركل التي قادت البلاد على مدار 16 عاما.

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