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تبعات سحب الثقة من حكومة دبيبة واجراءات قيس سعيد (الجزء الاول)

الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

في برنامج "المغاربية" لهذا الاسبوع..اجراءات الرئيس التونسي ومطالب الثورة وتبعات سحب الثقة من الحكومة الليبية وواقع قطالع الاشغال العمومية في موريتانيا والمشاركة السياسية للمراة في المغرب ومن هم حركى الجزائر الذين اعتذر لهم الرئيس الفرنسي.

العالم - المغاربية

مع استمرار الازمة السياسية في تونس واتخاذ الرئيس قيس سعيد مزيدا من الاجراءات تطرح تساؤلات عن مدى التزامه بمكتسبات الثورة والمطالب الشعبية.

وعاد التوتر للمشهد السياسي في ليبيا بعد سحب الثقة من حكومة عبدالحميد دبيبة وسط تكهنات حول تبعات هذه الخطوة.

وفي خطاب امام جمع من الحركى وعائلاتهم في قصر الإليزيه طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الصفح لتخلي فرنسا عنهم بعد استقلال الجزائر فمنهم الحركى.

وحققت المراة المغربية تقدما طفيفاً من خلال الحضور السياسي في الانتخاب الاخيرة وسط مطالبات بتوسيع دورها في المؤسسات العامة.

ومع انزلاق منتديات المشاغل العامة في موريتانيا تأكيد على اهمية هذا القطاع ودوره في النضوض باقتصاد البلد ومحاربة البطالة.

شاهدوا تقارير مراسلي قناة العالم في الفيديو اعلاه..

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