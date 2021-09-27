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مآلات التصعيد المتزايد بين الجزائر والمغرب (الجزء الثاني)

الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

لطالما ساد التوتر في العلاقات بين الجزائر والمغرب الى ان وصلت الامور الى القطيعة قبل نحو شهرا مع اعلان الجزائر قطع العلاقات بالكامل مع جارتها،

العالم - المغاربية

ووصل توتر العلاقات بين المغرب والجزائر الى اغلاق الجزائر مجالها الجوي امام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.

اجراء هو الاول من نوعه في تاريخ العاقات المتوترة بين الجارتين وقد تعمق الخلاف بينهما منذ تطبيع العلاقات بين الرباط وكيان الاحتلال.

وتتهم الجزائر المغرب بالتجسس على مسؤوليها من خلال برنامج بيغاسوس الاسرائيلي وهو ماتنفيه الرباط.

فما اسباب التصعيد بين الجانبين، وما تعباته وماذا عن دور الاحتلال الاسرائيلي في تدهور العلاقات.

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج المغاربیة الذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من البرلمانی السابق الدكتور عبدالصمد بالكبير، ومدير يوغرطة للاندماج المغاربي مقداد اسعاد.

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