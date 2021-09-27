الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١
٠٧:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. انطلاق مسيرة الاربعين للمتخلفين عن زيارة كربلاء في العاصمة طهران

الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

خرج مئات الالاف من الموالين لاهل البيت عليهم السلام في العاصمة طهران لتجديد البيعة مع السبط الشهيد الامام الحسين (سلام الله عليه) في ذكرى اربعينيته، التي تعد الحشد الديني الأكبر في العالم.

العالم - ايران

وفي هذا الاطار فقد شهدت العاصمة الايرانية طهران منذ صباح اليوم الاثنين وفي اجواء روحانية مسيرة راجلة بمناسبة اربعين الامام الحسين عليه السلام، حيث شارك في هذه المسيرة مئات الالاف من الذين تخلفوا عن زيارة الاربعين والتوجه الى كربلاء المقدسة.

وقد بدات المراسم في تمام الساعة السادسة والنصف بعد اقامة صلاة الصبح وقراءة زيارة عاشوراء بحضور حشد غفير من اهالى العاصمة طهران من ميدان الامام الحسين عليه السلام، حيث سيقطع المعزون مسافة ۱۷ كيلومترا من ساحة الامام الحسين وحتى مرقد السيد عبد العظيم الحسني (ع) جنوب العاصمة طهران.

يشار الى انه ونظرا للالتزام بالبروتوكولات الصحية فلم تجر كما هو الحال في كل عام اي مراسم في بداية المسيرة في ساحة الامام الحسين (ع) ولن تجري في النهاية ايضا .

روابط ذات صلة

رئيس الجمهورية: مسيرة الاربعين رمز لحب الخير كله في العالم

تدفق الزوار الايرانيين على منفذ شلامجة لاحياء الاربعين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نسر يتسبب في اشتعال محرك طائرة على متنها 330 راكبا !

بالصور.. الشيخ قيس الخزعلي في مسيرات اربعين الامام الحسين (ع)

الإمارات بصدد إستثمار المليارات في تركيا

شاهد: الاربعين زيارة البيعة على منهج الإمام الحسين (ع)

شاهد بالفيديو.. مسيرة مليونية في كربلاء المقدسة احياء لذكرى الاربعين الحسيني

تجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى إنهاء الشراكة مع المجلس العسكري