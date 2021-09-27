شاهد.. انطلاق مسيرة الاربعين للمتخلفين عن زيارة كربلاء في العاصمة طهران

العالم - ايران



وفي هذا الاطار فقد شهدت العاصمة الايرانية طهران منذ صباح اليوم الاثنين وفي اجواء روحانية مسيرة راجلة بمناسبة اربعين الامام الحسين عليه السلام، حيث شارك في هذه المسيرة مئات الالاف من الذين تخلفوا عن زيارة الاربعين والتوجه الى كربلاء المقدسة.



وقد بدات المراسم في تمام الساعة السادسة والنصف بعد اقامة صلاة الصبح وقراءة زيارة عاشوراء بحضور حشد غفير من اهالى العاصمة طهران من ميدان الامام الحسين عليه السلام، حيث سيقطع المعزون مسافة ۱۷ كيلومترا من ساحة الامام الحسين وحتى مرقد السيد عبد العظيم الحسني (ع) جنوب العاصمة طهران.

يشار الى انه ونظرا للالتزام بالبروتوكولات الصحية فلم تجر كما هو الحال في كل عام اي مراسم في بداية المسيرة في ساحة الامام الحسين (ع) ولن تجري في النهاية ايضا .