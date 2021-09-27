شاهد: الاربعين زيارة البيعة على منهج الإمام الحسين (ع)

العالم – خاص بالعالم

وقال الشيخ علي الدراجي، ان الائمة الاطهار يؤكدون على هذه الزيارة للامام الحسين (ع) وهي زيارة البيعة والثبات على منهج الامام الحسين (ع).

واكد ان فلسفة هذه الزيارة هي الفلسفة الوجدانية التي يعلن من خلالها ان الامام الحسين (ع) ثبت على العهد وادى واجباته كإمام الزمان (عج).

وكشف ان السر وراء سير الزوار على اقدامهم ويستغنون عن وسائل الراحة وذلك لتطهير النفس وليختلي بنفسه ويرى هذه التضحية من الامام الحسين (ع).

واضاف ان السير والمعاناة هو لتطهير النفس والروح واعلان الولاء للامام الحسين (ع).

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