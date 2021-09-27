الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١
٠٧:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد: الاربعين زيارة البيعة على منهج الإمام الحسين (ع)

الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

تشهد محافظة كربلاء المقدسة احياء ذكرى اربعينية الامام الحسين (ع) مع استمرار توافد الزوار من كل حدب وصوب.

العالم – خاص بالعالم

وقال الشيخ علي الدراجي، ان الائمة الاطهار يؤكدون على هذه الزيارة للامام الحسين (ع) وهي زيارة البيعة والثبات على منهج الامام الحسين (ع).

واكد ان فلسفة هذه الزيارة هي الفلسفة الوجدانية التي يعلن من خلالها ان الامام الحسين (ع) ثبت على العهد وادى واجباته كإمام الزمان (عج).

وكشف ان السر وراء سير الزوار على اقدامهم ويستغنون عن وسائل الراحة وذلك لتطهير النفس وليختلي بنفسه ويرى هذه التضحية من الامام الحسين (ع).

واضاف ان السير والمعاناة هو لتطهير النفس والروح واعلان الولاء للامام الحسين (ع).

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

مسيرة مليونية في كربلاء المقدسة احياء لذكرى الاربعين الحسيني

شاهد.. انطلاق مسيرة الاربعين للمتخلفين عن زيارة كربلاء في العاصمة طهران

تدفق الزوار الايرانيين على منفذ شلامجة لاحياء الاربعين

الكاظمي في كربلاء المقدسة للإطلاع على الاجراءات الخاصة بزيارة الاربعين

بالفيديو..صاحب موكب يختنق ألما لانه عرف ان الطريق سيفرغ من زائري الاربعين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نسر يتسبب في اشتعال محرك طائرة على متنها 330 راكبا !

بالصور.. الشيخ قيس الخزعلي في مسيرات اربعين الامام الحسين (ع)

الإمارات بصدد إستثمار المليارات في تركيا

شاهد: الاربعين زيارة البيعة على منهج الإمام الحسين (ع)

شاهد بالفيديو.. مسيرة مليونية في كربلاء المقدسة احياء لذكرى الاربعين الحسيني

تجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى إنهاء الشراكة مع المجلس العسكري