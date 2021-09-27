شاهد: اقامة عزاء اربعين الامام الحسين (ع) بمرقد الامام الرضا (ع)

العالم - خاص بالعالم

وافاد مراسل العالم في مشهد المقدسة ان الالاف من اهالي مشهد المقدسة انطلقوا نحو مرقد الامام الرضا (ع) لاقامة عزاء ذكرى اربعين الامام الحسين (ع).

واوضح مراسلنا ان كل عام يذهب اهالي مشهد الى كربلاء المقدسة حتى يشاركوا في احياء ذكرى اربعين الامام الحسين (ع) و لكن هذا العالم جائحة كورونا حدت من ذهاب الكثير من الاهالي لذا حرصوا على الحضور في مرقد امام الرضا (عليه السلام) واقامة العزاء فيه.

ومنذ ثلاثة ايام بدات المواكب الحسينية تنتشر في مدينة مشهد المقدسة ومرقد الامام الرضا عليه السلام حيث تستقبل الزوار مع اتخاذ اجراءات صحية صارمة من اجل الوقاية من جائحة كورونا.

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