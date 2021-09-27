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مسيرة حاشدة احياء لاربعين الامام الحسين (ع) من طهران

الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

خرجت مسيرة حاشدة للمواطنين الايرانيين لمن فاتتهم زيارة الاربعين الحسيني في كربلاء المقدسة.

العالم – خاص بالعالم

وقال مراسل العالم في طهران ان في ذكرى اربعينية الامام الحسين (ع) ترتدي ايران ثوب الحداد وعلى امتداد الجغرافيا الايرانية تقام مراسم العزاء احياء لذكرى اربعينية الامام الحسين (ع).

واضاف انه امتدت مسيرات حاشدة نحو مزارات الشهداء واضرحة الاولياء الصالحين.

وافاد المراسل عن انطلاق مسيرة من ساحة الامام الحسين نحو ضريح السيد عبد العظيم والطريق ممتد لسبعة عشر كيلو مترا نحو مرقد عبد العظيم الحسني جنوب العاصمة طهران.

واشار ان تلك المسيرات الراجلة لمن فاتتهم زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) في كربلاء المقدسة.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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