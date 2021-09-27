الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١
٠٨:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

زلزال شدته 6.5 درجة يضرب قبالة جزيرة كريت اليونانية

زلزال شدته 6.5 درجة يضرب قبالة جزيرة كريت اليونانية
الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 6.5 درجات بحسب مقياس ريختر، ضرب قبالة جزيرة كريت اليونانية، اليوم الاثنين.

العالم- منوعات

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق كيلومترين في البحر المتوسط، وفقا لوكالة رويترز.

وعلى الفور، استجاب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي لخبر الزلزال الذي ضرب قبالة سواحل جزيرة كريت في البحر المتوسط.

وقال مستخدم: "لقد شعرنا حقا بهذا" الزلزال، كل شيء على ما يرام حتى الآن، باستثناء عدد قليل من إطارات الصور المحطمة".

وقال مستخدم أخر: "لقد شعرت للتو بهزة أرضية.. زلزال قوي للغاية في جزيرة كريت!"

وأفاد آخرون على تويتر أنهم شعروا بهزات في أناليبسي (على بعد 19 كيلومترا) وفي مناطق بعيدة مثل سانتوريني على بعد حوالي 160 كيلومترا.

روابط ذات صلة

في حدث نادر.. زلزال بقوة 6 درجات يضرب استراليا بعمق ضحل!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كوريا الجنوبية: يجب إعادة خطوط الاتصال بين الكوريتين إلى العمل أولا

بالفيديو.. جانب من حشود الزائرين في كربلاء المقدسة

لاول مرة..امرأة تصبح عمدة برلين

قائمة 'النساء الحديديات'.. انغيلا ميركل

قائد الثورة الاسلامية يحيي عزاء ذكرى اربعين الامام الحسين (ع)

خارجية العراق: بغداد نجحت في عقد لقاءات بين دول المنطقة لحل الخلافات