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شاهد: لهذا عشاق الحسين(ع) يسيرون على الاقدام في ذكرى اربعينه

الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

یحیی ملایین الزوار القادمين من كافة انحاء العالم الى كربلاء المقدسة اربعين الامام الحسين سلام الله عليه.

العالم - خاص بالعالم

وقال الداعية الاسلامي الشيخ محمد باقر رسولو ان ذكرى اربعين الامام الحسين عليه السلام مهما فعل الانسان من اظهار للمشاعر والعواطف يبقى يشعر بالتقصير في قبال تضحية سيد الشهداء ابا عبدالله الحسين سلام الله عليه.

واوضح رسولو ان الامام الحسين عليه السلام ضحى بكل ما يملك من اجل الله عز وجل وفي سبيل اعلاء كلمته الله تعالى.

وأكد رسولو ان الانسان في ذكرى اربعين الامام الحسين سلام الله عليه مهما قام باعمال شاقة من مسير واتي من اماكن بعيدة الى مقام سيد الشهداء سلام الله عليه يشعر بالتقصير امام تضحية سيد شباب اهل الجنة سلام الله عليه.

واشار رسولو ان سبايا امام الحسين سلام الله عليه ورسول الله مشوا من كربلاء الى الكوفة ومن الكوفة الى الشام ومن الشام عادوا الى كربلاء ومن ثم عادوا الى مدينة رسول الله صلى اللع عليه وعلى اله، لهذا في مثل هذا اليوم مهما قام الانسان من اعمال ومشيء فهو يشعر بالتقصير مقابل ما عانته عقيلة بني هاشم السيدة زينب سلام الله عليها وباقي الاسرى من آل بيت رسول الله سلام الله عليهم.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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