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شاهد.. مراسل العالم: سير الزيارة الاربعينية بسلاسة وامان

الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

امتلأت العتبة الحسينية والعباسية بملايين الزوار لاربعينية الامام الحسين (ع) في كربلاء المقدسة.

العالم – خاص بالعالم

وقال مراسل العالم في كربلاء انه قد امتلأت العتبة الحسينية والعباسية والصحن الطاهر والشوارع المحيطة بهما بزائري اربعينية الامام الحسين (ع) الذين توافدوا مليونيا على هذه كربلاء المقدسة.

واضاف ان جميع المحافظات العراقية شاركت بهذه الشعيرة المقدسة قادمين من مدن بعيدة سيرا على الاقدام الى جانب تبني المواكب الحسينية تأمين الطعام والخدمات اللازمة.

واشار الى وصول مصطفى الكاظمي الى كربلاء المقدسة ليلة امس للاشراف على سير عملية التفويج وامن المسيرة والزوار.

وتابع المراسل قائلا ان وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي وصل ايضا الى كربلاء واكد ان الزيارة تسير بشكل سلس ودون اي خروقات امنية تذكر.

وافاد ان هناك اكثر من اربعة وثلاثين موكب حسيني ينتشر في كربلاء المقدسة خدمة للزوار.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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