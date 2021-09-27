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كوريا الجنوبية: يجب إعادة خطوط الاتصال بين الكوريتين إلى العمل أولا

كوريا الجنوبية: يجب إعادة خطوط الاتصال بين الكوريتين إلى العمل أولا
الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

قال المكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إن كوريا الشمالية بحاجة إلى إعادة تشغيل خطوطها الساخنة مع الجنوب أولا لإجراء مشاورات حول سبل تحسين العلاقات الثنائية.

العالم-اوروبا

ووصف كبير أمناء الاتصالات العامة في المكتب الرئاسي، بارك سو هيون، هذا الأمر بأنه وسيلة لتأكيد "إرادة" بيونغ يانغ لإجراء حوار.

وكان بارك يشير إلى البيان الصادر عن كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بأن بلادها ستدرس إعلان نهاية رسمية للحرب الكورية 1950-1953 الذي اقترحه الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، وحتى عقد محادثات قمة بين الكوريتين، إذا استعادت سيئول الثقة المتبادلة. ولم توضح الشروط المسبقة التي تريدها بيونغ يانغ.

وأضاف بارك في مقابلة إذاعية محلية أن الحكومة تحلل بحكمة بيان كيم، مشيرا إلى أن كيم استخدمت تعبيرا "غامضا" في حديثها عن الثقة والاحترام المتبادلين.

وتابع أن كوريا الشمالية لا تزال تتجنب الاتصالات اليومية الدورية عبر خطوط الاتصال بين الكوريتين التي أعيدت إلى العمل في يوليو الماضي، في احتجاج واضح على التدريبات الدفاعية السنوية المشتركة بين القوات الكورية الجنوبية والأمريكية.

ووفقا لبارك، فإن الخطوة الأولى في "السيناريو الأمثل" للمضي قدما هي أن "يستجيب" الشمال لمكالمات قنوات الاتصال، وأكد أن ذلك سيمهد الطريق أمام مختلف مستويات الحوار والمشاورات والاتفاقات.

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