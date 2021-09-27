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مراسل العالم: متظاهرون يغلقون شوارع متفرقة في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة مرتزقة العدوان في وسط اليمن احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية

الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

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