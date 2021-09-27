شاهد.. خوف الاعداء من تهديد الخطاب الحسيني لمخططاتهم

العالم – خاص بالعالم

واكد ان الذين يروون في هذا الخطاب تهديدا وتحديا لهم يسعون لاقصاء هذا الخطاب والتستر على هذا الخطاب وتشويه هذا الخطاب.

واضاف ان الذين يروون في هذا المشهد عنصر التهديد لمشروعهم هم انفسهم يرتعبون من هذا المشهد لان الاعلام الحر كذبة ولا يوجد حياد اعلامي وليس من الصحيح ان يكون الاعلام حياديا لكن اضعف الايمان يكون محايدا.

وتابع ان الاعلام الايماني يجب ان ينحاز الى جبهة الحق وجبهة المقاومة وجبهة الفطرة واتجاه الروح لانهم يروون في مثل هذا الخطاب ملغيا لمؤامراتهم وخططهم الرامية لتشويه الانسان والروح لذلك يسعون لتجاهل هذا الخطاب.

وشدد على ان القضية الحسينية تتجاوز كل المؤامرات على العالم وعلى الانسانية وهي غنية عن استجداء الاعلام.

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