شاهد: ذكرى اربعين الامام الحسين (ع) تستقطب كل اتباع الديانات

العالم - خاص بالعالم

وقال كتمتو في حديث مباشر مع قناة العالم الاخبارية على هامش التغطية الخاصة بذكرى اربعين الامام الحسين (ع) ان المشهد الانساني لمسيرة الاربعين تستقطب كل اتباع الديانات.

واوضح كتمتو من الطبيعي ان يجتمع كل اتباع الديانات في هذا المشهد.

وأكد كتمتو انه لا يمكن لاي حركة انسانية الا ان تلتزم بما طالب به الإمام الحسين سلام الله عليه عندما خرج لاصلاح دين جده رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم.

وشدد كتمتو على ان الاسلام هو العمود الفقري لكل الشرائع الالهية.

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