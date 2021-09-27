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شاهد: ذكرى اربعين الامام الحسين (ع) تستقطب كل اتباع الديانات

الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

اكد نائب رئيس إتحاد علماء بلاد الشام الشيخ عبد الله كتمتو ان المشهد الانساني لمسيرة (المشاية) في ذكرى اربعين الامام الحسين عليه السلام يوقظ العقل الانساني من اجل مواجهة كل الظالمين.

العالم - خاص بالعالم

وقال كتمتو في حديث مباشر مع قناة العالم الاخبارية على هامش التغطية الخاصة بذكرى اربعين الامام الحسين (ع) ان المشهد الانساني لمسيرة الاربعين تستقطب كل اتباع الديانات.

واوضح كتمتو من الطبيعي ان يجتمع كل اتباع الديانات في هذا المشهد.

وأكد كتمتو انه لا يمكن لاي حركة انسانية الا ان تلتزم بما طالب به الإمام الحسين سلام الله عليه عندما خرج لاصلاح دين جده رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم.

وشدد كتمتو على ان الاسلام هو العمود الفقري لكل الشرائع الالهية.

المزيد من التفاصيل بالفيدو المرفق..

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