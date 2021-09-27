الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١
١٠:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

قاليباف: قلوب عشاق الامام الحسين (ع) في كربلاء اليوم

قاليباف: قلوب عشاق الامام الحسين (ع) في كربلاء اليوم
الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

أورد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران محمد باقر قاليباف صورة تعكس مشاركته في مسيرة الزيارة الاربعينية قبل خمسة اعوام وذكر ان قلوب العاشقين كلها في كربلاء اليوم.

العالم - ايران

وأورد محمد باقر قاليباف على صفحته في موقع إنستغرام صورة لمسيرة زيارة أربعينية الامام الحسين عليه السلام قبل خمسة اعوام في كربلاء، وكتب : إن قلوب كل العشاق اليوم في كربلاء ؛ نفتقد جميعاً عدّ 1452 عموداً بين النجف وكربلاء ، وذكريات المواكب وكرم الضيافة الفريد لعشاق الإمام الحسين (ع) لا تفارق أذهاننا. ⁣

واضاف: إننا ندعوا ندعو لبعضنا البعض لكي يحالفنا التوفيق مرة أخرى في المشاركة بمسيرة الزيارة الأربعينية الكبرى وزيارة الضريح الوضاء لمرقد الإمام الحسين (ع) وأخيه العباس (ع) ، وأن نكون بين الحرمين مرة أخرى في يوم الأربعينية. ⁣

روابط ذات صلة

شاهد.. انطلاق مسيرة الاربعين للمتخلفين عن زيارة كربلاء في العاصمة طهران

رئيس الجمهورية: مسيرة الاربعين رمز لحب الخير كله في العالم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'الصحة العالمية' بصدد البدء بتحقيق جديد لمعرفة أصول 'كورونا'

مصرع 3 أشخاص في مصر جراء انهيار سقف بجامعة المنصورة

صفحة اشرف غني على فيسبوك تتعرض للاختراق

مستشار الأمن القومي الأمريكي يتوجه للسعودية للاجتماع بإبن سلمان

لبنان..كيف ستجرى الانتخابات في الاغتراب؟

سوريا تعود الى بوابة الثقافة.. شاهد: مهرجان ملتقى الثقافات في اللاذقية بحضور ايراني مميز