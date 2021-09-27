العتبة الرضوية المقدسة تكتسي حزنا بيوم الأربعين الحسيني

العالم - ايران

وستقام خلال هذه المراسم محاضرات للخطباء والعلماء في صحن الرسول الأعظم(ص) داخل العتبة الرضوية تتحدث عن ثورة وسيرة الإمام الحسين (عليه السلام)، كما ستكون هناك برامج مختلفة منها مراثي الحزن والأسى من قبل الرواديد الحسينيين، كما ستجري العتبة برامج مخصصة للزوار الأجانب وللنساء والأطفال.

وستوزع العتبة الرضوية في ختام البرامج حزم طعام بين الزوار والحاضرين، كما تقدم وجبات الطعام على مواكب الزوار "المشاية" الحسينيين عند المعابر الحدود بين إيران والعراق، لتسهيل عملية الزياره للراغبين،.

جدير بالذكر أن جميع برامج وخدمات العتبة الرضوية المقدسة التي ستقام بمناسبة الأربعين، تجرى تحت رعاية شديدة للبروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة الإيرانية.