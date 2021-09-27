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أوقاف القدس: الاحتلال حوّل 'الأقصى' لثكنة عسكرية

أوقاف القدس: الاحتلال حوّل 'الأقصى' لثكنة عسكرية
الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

وصف مدير دائرة الأوقاف الإسلامية عزام الخطيب، الوضع في المسجد الأقصى المبارك بـ "السيء جداً"، قائلاً إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حولّته لثكنة عسكرية كاملة.

العالم-فلسطين

وتابع "الخطيب" أن المسجد الأقصى يتعرض لاقتحامات واستباحة كاملة من قبل المستوطنين وأذرع الاحتلال، في محاولة لتصفية هويته.

وجدد التأكيد أن الاقتحامات التي تتم بالقوة لـ "الأقصى" مرفوضة جملةً وتفصيلا، موضحًا أن المسجد لا يقبل التقسيم أو الشراكة.

من جانبه دعا المختص في الشأن المقدسي رائد دعنا، العوائل الفلسطينية في مدينة القدس إلى تكثيف رباطها في المسجد الأقصى المبارك، ليشمل أوقات الاقتحام اليوميّ للمسجد.

وحث على استمرار رباط العوائل الفلسطينية، فجر كل يوم جمعة، داعيا لتبني فكرة أن تقوم كل عائلة مقدسية بمهمة الرباط في باحات "الأقصى"، للتأكيد على هوية المسجد وصد اقتحامات المستوطنين.

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