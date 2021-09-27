حجم تجارة ايران الخارجية بلغ 45 مليار دولار

العالم - ايران

وفي إشارة إلى نمو التجارة الخارجية للبلاد في النصف الأول من العام الجاري، أضاف "مهدي ميراشرفي" أن حجم التجارة الخارجية الإيرانية وصل إلى 45 مليار دولار خلال هذه الفترة، مع الحفاظ على نمو الصادرات، ليسجل نموا بنسبة 47 بالمئة مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي، حث تم تبادل 79 مليون ومائة ألف طن من البضائع بين إيران ومختلف دول العالم.

واشار المدير العام للجمارك الإيرانية الى تصدير 60 مليون طن من البضائع بقيمة 21 مليار و 800 مليون دولار في النصف الأول من هذا العام، بزيادة 30 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي من حيث الوزن و61 بالمئة من حيث القيمة .

وقال ان أهم وجهات تصدير إيران هي الصين بـ 14 مليون و 800 ألف طن من البضائع بقيمة 6 مليارات و 500 مليون دولار، والعراق بـ 13 مليون و 900 ألف طن بقيمة 3 مليارات و 800 مليون دولار، وتركيا بـ 7 ملايين و 200 ألف طن بقيمة 2 مليار و 300 مليون دولار، والإمارات بـ 5 ملايين و 800 ألف طن بقيمة 2 مليار و 200 مليون دولار ، وأفغانستان بـ 2 مليون و 500 ألف طن بمليار دولار.

واشار ميراشرفي، الى إن الغاز الطبيعي المسال والميثانول والبولي إيثيلين ومنتجات الحديد شبه المصنعة وسبائك الحديد والبروبان واليوريا والبنزين والقضبان الحديدية والكاثودات كانت من أهم منتجات التصدير للبلاد خلال هذه الفترة.

وصرح ان دراسة إحصاءات التجارة الخارجية للبلاد في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري تظهر استمرار نمو الصادرات وكذلك إدارة استيراد السلع مع التركيز على توفير السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون ووحدات الإنتاج.