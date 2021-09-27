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جبهة العمل الاسلامي..

لتصعيد المواجهة مع العدو والالتفاف حول المقاومة وعدم تركها وحيدة

لتصعيد المواجهة مع العدو والالتفاف حول المقاومة وعدم تركها وحيدة
الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

حيت جبهة العمل الاسلامي في لبنان، "المواجهة البطولية النادرة للمقاومين الأبطال الذين تصدوا ببسالة فائقة لقوات الاحتلال الصهيوني في جنين وشمال القدس، ما أدى إلى ارتقاء خمسة شهداء من المقاومين الأشاوس، وإصابة ضابط وجندي للعدو الصهيوني بجراح خطيرة حسب اعتراف العدو".

العالم_لبنان

وأشارت في بيان، إلى" فشل العدو وعجزه عن تحقيق غاياته ومآربه رغم تفوقه عددا وعدة، في حين أن إيمان المقاومين الأبطال وإرادتهم الصلبة وشكيمتهم وعزيمتهم القوية، حقق الانتصار تلو الانتصار وجعل العدو يتخبط بإحباطه وخسرانه ويجر أذيال الخيبة والهزيمة".

وتوجهت "إلى مجاهدي وأبطال سرايا القدس وحركة الجهاد الاسلامي خصوصا وحركة حماس ومجاهدي ومقاومي كل الفصائل، التي اختارت طريق ذات الشوكة ونهج الجهاد والمقاومة حتى تحرير مسرى رسول الله، من براثن الاحتلال الصهيوني".

ودعت الجبهة "إلى تصعيد المواجهة مع العدو وعدم تركه يرتاح أبدا، وجعله يعيش حالة الرعب والاحباط يوميا"، وطالبت "الجماهير والشعوب العربية والاسلامية، بضرورة الالتفاف حول المقاومة وعدم تركها وحيدة في ميدان المعركة، باعتبارها معركة الأمة جمعاء وبوحدتنا ووحدة الأمة يتحقق النصر بإذن الله تعالى".

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