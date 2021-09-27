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قائد الثورة الاسلامية في ايران: ينبغي تبيين الكثير من الحقائق ومن المضلل ان تبقى اذهان الناس في غموض اتجاهها وحركة التبيين كفيلة بازاحتها

الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

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