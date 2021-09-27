الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١
١٠:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

الهلال الاحمر الايراني: سيكتمل التطعيم بلقاح كورونا في البلاد في غضون 3 أشهر

الهلال الاحمر الايراني: سيكتمل التطعيم بلقاح كورونا في البلاد في غضون 3 أشهر
الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش

قال الامين العام لجمعية الهلال الاحمر الايرانية محمد حسن قوسيان مقدم ان عملية التطعيم لعموم المواطنين بلقاح كورونا ستكتمل في غضون الشهرين أو الثلاثة المقبلة في حال استمرار وصول شحنات اللقاح بمثل السرعة الحالية.

العالم - ايران

واضاف محمد حسن قوسیان مقدم، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إنه لا يمكن تخمين الوقت المحدد لتطعيم جميع المواطنين في البلاد، ولكن إذا تم التحرك بسرعة لاستيراد اللقاحات ، فيمكن تلبية حاجة البلاد لـ 140 مليون جرعة في غضون الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة ، بشرط أن لاتنتشر موجة جديدة من الوباء في البلاد.

وتابع: يشهد الانتاج المحلي للقاحات ارتفاعا كما ان شحنات اللقاح المستوردة لاسيما من الصين تصل الى البلاد دون عقبات أو قيود.

ويشار الى ان عدد جرعات اللقاح المستوردة بلغ 71 مليون جرعة مع وصول الشحنة السابعة والخمسين الى البلاد والتي تضم 6 ملايين جرعة يوم امس الاحد.

روابط ذات صلة

رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الاسراع بعملية التطعيم بلقاح كورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'الصحة العالمية' بصدد البدء بتحقيق جديد لمعرفة أصول 'كورونا'

مصرع 3 أشخاص في مصر جراء انهيار سقف بجامعة المنصورة

صفحة اشرف غني على فيسبوك تتعرض للاختراق

مستشار الأمن القومي الأمريكي يتوجه للسعودية للاجتماع بإبن سلمان

لبنان..كيف ستجرى الانتخابات في الاغتراب؟

سوريا تعود الى بوابة الثقافة.. شاهد: مهرجان ملتقى الثقافات في اللاذقية بحضور ايراني مميز