الهلال الاحمر الايراني: سيكتمل التطعيم بلقاح كورونا في البلاد في غضون 3 أشهر

العالم - ايران

واضاف محمد حسن قوسیان مقدم، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إنه لا يمكن تخمين الوقت المحدد لتطعيم جميع المواطنين في البلاد، ولكن إذا تم التحرك بسرعة لاستيراد اللقاحات ، فيمكن تلبية حاجة البلاد لـ 140 مليون جرعة في غضون الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة ، بشرط أن لاتنتشر موجة جديدة من الوباء في البلاد.

وتابع: يشهد الانتاج المحلي للقاحات ارتفاعا كما ان شحنات اللقاح المستوردة لاسيما من الصين تصل الى البلاد دون عقبات أو قيود.

ويشار الى ان عدد جرعات اللقاح المستوردة بلغ 71 مليون جرعة مع وصول الشحنة السابعة والخمسين الى البلاد والتي تضم 6 ملايين جرعة يوم امس الاحد.