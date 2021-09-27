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شاهد.. مشاركة الملايين في احياء اربعين الامام الحسين (ع)

الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

يتواصل توافد الحشود المليونية نحو مدينة كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى اربعين الامام الحسين عليه السلام.

العالم – العراق

اربعينية الامام الحسين ذكرى يحييها الملايين من محبي اهل البيت عليهم السلام كل عام بالسير مشيا على الاقدام نحو مدينة كربلاء المقدسة متجهمين عناء المسافات البعيدة والاحوال الجوية المتقلبة بهدف الوصول لوجهة عنوانها الاسمى التضحية من اجل الدين والمبدا والانسانية .

وهذه السنة لم تمنع الظروف الصحية التي يعيشها العراق كغيره من بلدان العالم بسبب تفشي جائحة كورونا المحبين من شد الرحال نحو المدينة المقدسة وتجديد البيعة مع ابي الشهداء والاحرار الامام الحسين عليه السلام الذي ارتقى شهيدا للحق مع ثلة من اصحابه بعد رفضه الخضوع لسلطة الحكم الجائر في العاشر من الشهر المحرم سنة احدى وستين للهجرة النبوية المباركة.

وككل عام انتشرت المواكب الحسينية على طول الطريق المؤدي للمدينة المقدسة والتي تجاوز عدد المسجل منها هذا العام الاحد عشر الفا وثلاثمئة موكب حيث يقوم محبو اهل البيت في العراق بواجب الضيافة لزوار الامام الذين يحلون اهلا وسهلا على اهل البلد والمناطق التي يعبرون منها ليصلوا الى مدينة تشرفت بوجود الحسين واصحابه فيها .

كما تنتشر على طول الطريق المؤدي لكربلاء المقدسة العديد من المراكز التي تقدم خدمات صحية للزوار الذين قد يعانون بعض الاعراض نتيجة الاجهاد الناجم عن السير لفترات طويلة قد تمتد لعدة ايام .

ونظرا للتهديدات والاعتداءات التي استهدفت الزيارة في السنوات الماضية فقد انتشر الالاف من مختلف الاجهزة الامنية في المناطق التي يمر بها الزوار في اطار خطة امنية حكومية ترمي لضمان امن وسلامة الزوار من اي اعتداءات تنفذها قوى الشر والارهاب الخارجة عن كل الاعراف والقيم الانسانية .

وتشارك كل عام حشود غفيرة من داخل العراق وخارجه في احياء الزيارة تجاوزت في بعض السنوات عتبة الخمسة عشر مليون زائر شعارهم الاوحد لبيك يا حسين.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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شاهد.. مشاركة الملايين في احياء اربعين الامام الحسين (ع)

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