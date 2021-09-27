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كمالوندي: على مسؤولي الوكالة الدولية عدم تقويض العملية البناءة بين إيران والوكالة من خلال تجنب المواقف المسيسة والتقارير الخاطئة المغرضة

الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

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