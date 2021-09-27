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الأردن يقرر فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا ويحدد الموعد

الأردن يقرر فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا ويحدد الموعد
الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الداخلية الأردنى مازن الفراية، اليوم الاثنين، إعادة فتح معبر حدود جابر مع سوريا‏‏ أمام حركة الشحن والمسافرين، وذلك اعتبارا من بعد غد الأربعاء.

العالم ـ الأردن

وأوضحت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أن القرار يهدف لتنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين ‏مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة.

وفى السياق ذاته، قال وزير النقل الأردنى المهندس وجيه عزايزة، إن المباحثات الأردنية السورية التى ستعقد اليوم ستشمل قضايا النقل، وفي مقدمتها تحديات الشحن وتوقف الشركة الأردنية السورية للنقل البرى.

وأوضح عزايزة أنه من المقرر أن يبحث الجانبان انسيابية حركة الشحن بين البلدين وعودتها بنظام "من الباب إلى الباب" بدلا من "النقل التبادلى"، وكذلك الرسوم المفروضة على الشاحنات على الحدود بهدف الوصول إلى حلول لها، معربا عن أمله بأن تتوج هذه المباحثات، على مدى يومين، بحل المشاكل العالقة بين البلدين في مجالات النقل والصناعة والتجارة والمياه.

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