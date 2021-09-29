شاهد/حطام الطائرة الامريكية التي تم اسقاطها في مارب

العالم- اليمن

وكانت الدفاعات الجوية قد تمكنت الاحد الماضي من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) بسلاح مناسب .

وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع ان عملية الاسقاط تمت أثناء قيام الطائرة بأعمال عدائية في أجواء مديرية مدغل بمحافظة مأرب.

وهذه الطائرة التي أسقطتها الدفاعات الجوية في أجواء مدغل بمحافظة مأرب بصاروخ مناسب هي طائرة تجسسية أمريكية من نوع (سكان إيغل Scan Eagle) ، طولها 1.4 متر ، ووزنها 20كجم ، وسرعتها القصوى 90 كم /الساعة ، وطول أجنحتها 3.1 متر وتحلق على بعد 5.8 كم.

وطائرة “سكان إيغل” بنتها شركة انسيتو التابعة لشركة بوينغ الأمريكية تبلغ قيمة الطائرة، 11.25 مليون دولار، وهي طائرة استطلاع من دون طيّار تعمل على تحديد مواقع الأهداف بدقة انطلاقا من الجو.

وتمتاز هذه الطائرة بصغر حجمها قياسا بمثيلاتها في الجيوش النظامية، ما يسهل عمليات نقلها، كما تم تجهيزها بكاميرا مراقبة من نوع (Electro optical) وكاميرا أخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

وبرز دور هذا النوع من الطائرات إبان الحرب الأمريكية على العراق، حيث نفذت أكثر من 1000 طلعة جوية فوق المناطق العراقية.

وهذه هي الرابعة من نوعها التي يتم إسقاطها أثناء العدوان على اليمن ، حيث تم إسقاط 3 طائرات من نفس النوع في مدغل وصرواح ومحور عسير.