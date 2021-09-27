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الصحة الايرانية: تسجيل 289 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: تسجيل 289 وفاة جديدة بكورونا
الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

 أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 289 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 119 الفا و649 شخصا.

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الاثنين تم منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم تسجيل 14 الفا و470 اصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 508 الاف و885 اصابة مؤكدة من ضمنها 6 الاف و209 اشخاص في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

وحتى الآن تم تطعيم 36 مليونا و 303 الاف و822 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 15 مليون و646 الف و961 شخص الجرعة الثانية ، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 51 ملیونا و950 الفا و783 جرعة.

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