الصحة الايرانية: تسجيل 289 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الاثنين تم منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم تسجيل 14 الفا و470 اصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 508 الاف و885 اصابة مؤكدة من ضمنها 6 الاف و209 اشخاص في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

وحتى الآن تم تطعيم 36 مليونا و 303 الاف و822 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 15 مليون و646 الف و961 شخص الجرعة الثانية ، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 51 ملیونا و950 الفا و783 جرعة.