الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١
٠١:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الكاظمي يؤكد ان الديمقراطية خیار العراقيين

الكاظمي يؤكد ان الديمقراطية خیار العراقيين
الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، أن مواجهة انتهاكات حقوق الانسان في العراق ليست مهمة سهلة.

العالم - العراق

وقال الكاظمي في تغريدة له على موقع تويتر : إن "أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) وصحبه الأبرار الميامين، هي أبرز احتجاج إنساني ممتد عبر التأريخ على انتهاكات حقوق الإنسان"، مشيراً إلى أن "هذه مناسبة للتأكيد بأن مواجهة مثل هذه الانتهاكات في العراق على امتداد المراحل ليست مهمة سهلة، ولا تتم بالنيات الحسنة فقط".

وأوضح أن "منهج التغيير الحقيقي يجب أن يبدأ من فلسفة التعاطي مع الناس في كل مؤسسات الدولة، وخصوصاً الأمنية والعسكرية وإعادة تأهيل بعض المحققين"، مشدداً بقوله: "علينا کعراقيين، أن نعترف بكل شجاعة بالأخطاء عندما تحصل، وأن نواجهها ونعالج تداعياتها ونحاسب مرتكبيها، وندخل مادة حقوق الإنسان في كل المناهج الدراسية لترسيخها في النفوس والعقول وجعلها معبراً إلى المستقبل".

وتابع، ان "تحصين الوطن وتكريس المصداقية يتمان بالاعتراف وليس التغاضي"، مبيناً أن "شعب العراق زرع قيم العدالة والتسامح والتضحية عبر التأريخ، ولا بد أن يحصد الكرامة".

واختتم الكاظمي حديثه بالقول: "الديمقراطية خیار العراقيين وهم يستحقون ما يليق بهم".

روابط ذات صلة

شاهد.. مراسل العالم يتحدث عن اجواء مدينة كربلاء المقدسة في يوم الأربعين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكاظمي يؤكد ان الديمقراطية خیار العراقيين

الأردن يقرر فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا ويحدد الموعد

حماس تثمن الموقف العراقي الرافض للتطبيع مع كيان الاحتلال

اجتماعات لوفود عالية المستوى بين سوريا وأردن.. ما السبب؟

دراسة تكشف متى قد تصبح الأرض غير صالحة للحياة البشرية

تقرير غروسي الأخير.. والتجاهل المتعمد لما تم الإتفاق عليه مع إيران