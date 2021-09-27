الكاظمي يؤكد ان الديمقراطية خیار العراقيين

العالم - العراق

وقال الكاظمي في تغريدة له على موقع تويتر : إن "أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) وصحبه الأبرار الميامين، هي أبرز احتجاج إنساني ممتد عبر التأريخ على انتهاكات حقوق الإنسان"، مشيراً إلى أن "هذه مناسبة للتأكيد بأن مواجهة مثل هذه الانتهاكات في العراق على امتداد المراحل ليست مهمة سهلة، ولا تتم بالنيات الحسنة فقط".

وأوضح أن "منهج التغيير الحقيقي يجب أن يبدأ من فلسفة التعاطي مع الناس في كل مؤسسات الدولة، وخصوصاً الأمنية والعسكرية وإعادة تأهيل بعض المحققين"، مشدداً بقوله: "علينا کعراقيين، أن نعترف بكل شجاعة بالأخطاء عندما تحصل، وأن نواجهها ونعالج تداعياتها ونحاسب مرتكبيها، وندخل مادة حقوق الإنسان في كل المناهج الدراسية لترسيخها في النفوس والعقول وجعلها معبراً إلى المستقبل".

وتابع، ان "تحصين الوطن وتكريس المصداقية يتمان بالاعتراف وليس التغاضي"، مبيناً أن "شعب العراق زرع قيم العدالة والتسامح والتضحية عبر التأريخ، ولا بد أن يحصد الكرامة".

واختتم الكاظمي حديثه بالقول: "الديمقراطية خیار العراقيين وهم يستحقون ما يليق بهم".