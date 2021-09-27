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صحوة العراق تكلف رئيس جديد لها بدلا من وسام الحردان

صحوة العراق تكلف رئيس جديد لها بدلا من وسام الحردان
الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

قررت "صحوة العراق" تكليف رئيس جديد لها في وقت لاحق بدلا من المطبع وسام الحردان وتعين نائبين جديدين.

العالم - العراق

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق إصدار مذكرة توقيف بحق المشاركين في مؤتمر أربيل للتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي. وفي السياق نفسه شددت شخصيات عشائرية على الموقف الرافض للتطبيع، والداعم للشعب الفلسطيني وقضيته.

واكد المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان أن محكمة تحقيق الكرخ الاولى وبناء على معلومات مقدمة من مستشارية الامن القومي أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو وسام الحردان على اثر الدور الذي قام به في الدعوة إلى التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي مشيرة الى اصدار مذكرة قبض اخر بحق المدعو مثال الالوسي والموظفة في وزارة الثقافة سحر كريم الطائي عن الجريمة نفسها.

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