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أمير عبداللهيان: أجريت محادثات بناءة مع وزير الخارجية الفرنسي

أمير عبداللهيان: أجريت محادثات بناءة مع وزير الخارجية الفرنسي
الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

في تغريدة على تويتر قدم وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان تقريرا عن لقائه ومحادثاته مع وزير الخارجية الفرنسي في نيويورك، واصفا الاجتماع بـ "البناء" و "انه يفتح افاق للمستقبل".

العالم - ايران

و كتب أمير عبد اللهيان في تغريدته اليوم الاثنين: أجريت محادثة بناءة مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في نيويورك.

وتابع وزير الخارجية الإيراني قائلا: في المحادثات مع الوزير الفرنسي، انتقدت بشدة تقاعس الدول الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

ولفت أمير عبداللهيان الى ان باريس أعلنت أيضا استعدادها الجاد لمراجعة العلاقات وتطورها، والذي رحبت به بدوري وقلت لهم إن الحكومة الإيرانية الجديدة، حكومة افعال لا اقوال وان المعيار هو اجراءاتكم العملية .

و التقى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الذي قام بزيارة استغرقت خمسة أيام إلى نيويورك لحضور الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى بأكثر من 50 مسؤولا سياسيا ودوليا، بمن فيهم نظيره الفرنسي، حيث بحث معه حول القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

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أمير عبداللهيان: أجريت محادثات بناءة مع وزير الخارجية الفرنسي