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سرقة 3.5 كغ ذهب من منزل فنانة سورية

سرقة 3.5 كغ ذهب من منزل فنانة سورية
الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

صرحت ممثلة سورية أن لصوصا سرقوا منها 3 ونصف كغ ذهب، إضافة لجميع المبالغ النقدية من بيتها ولجات للقضاء لكنها لم تستفد شيئا.

العالم - منوعات

الممثلة السورية سناء سواح في لقاء مرئي لها مع إذاعة شام إف إم H,g أمس الخميس 23 أيلول/سيبتمبر، قالت أنها خلال عمل في التمثيل استمر لـ30 سنة قد جمعت ثروة من ذهب ونقود، لكنها تعرضت لسرقة من أحد الأشخاص في بيتها فجأة، أتى على كل ما تملك، كانت تعد هذه الأموال لشراء منزل جديد لها.

الممثلة حاولت اللجوء للقضاء بعد التأكد من الفاعل، إلا أن القضاء السوري قدم لها حكما ولم تستفد منه في إرجاع الذهب والمال، كون السارق أحد معارفها دخل للمنزل كضيف مسبقا، وبعد السرقة صرف جميع المسروقات، ما سبب لها لاحقا أزمة نفسية حادة، وعادت للصفر.

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