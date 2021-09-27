سرقة 3.5 كغ ذهب من منزل فنانة سورية

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الممثلة السورية سناء سواح في لقاء مرئي لها مع إذاعة شام إف إم H,g أمس الخميس 23 أيلول/سيبتمبر، قالت أنها خلال عمل في التمثيل استمر لـ30 سنة قد جمعت ثروة من ذهب ونقود، لكنها تعرضت لسرقة من أحد الأشخاص في بيتها فجأة، أتى على كل ما تملك، كانت تعد هذه الأموال لشراء منزل جديد لها.

الممثلة حاولت اللجوء للقضاء بعد التأكد من الفاعل، إلا أن القضاء السوري قدم لها حكما ولم تستفد منه في إرجاع الذهب والمال، كون السارق أحد معارفها دخل للمنزل كضيف مسبقا، وبعد السرقة صرف جميع المسروقات، ما سبب لها لاحقا أزمة نفسية حادة، وعادت للصفر.