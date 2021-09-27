دولة اوروبية تؤكد رغبتها برفع مستوى العلاقات مع سوريا

العالم - سوريا

وأكد عرنوس ترحيب سوريا ورغبتها بتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين وضرورة تشكيل لجنة حكومية مشتركة ترعى عملية دفع العلاقات قدماً إلى الأمام على مختلف الصعد كذلك تشجيع الفعاليات الاقتصادية من القطاعين العام والخاص في البلدين للتعاون والقيام بمشاريع مشتركة وفتح المجال أمام التبادل التجاري لتأمين حاجة سوقي البلدين من مختلف السلع والمواد بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال تحسين واقع جرحى الحرب في البلدين.

من جهته أعرب السفير الصربي عن رغبة بلاده برفع مستوى العلاقات مع سوريا في مختلف المجالات واستعدادها للمشاركة في إعادة الإعمار والبناء باعتبار أن صربيا من الدول التي لديها خبرة في هذا المجال إضافة إلى التعاون في مجال المعلوماتية وتطوير الكوادر البشرية المتخصصة وتبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال.