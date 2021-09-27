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الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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حزب الله: الاعتداءات الإسرائيلية تجسيد واضح لسياسة الغدر والإجرام التي يمتهنها العدو
حزب الله اللبناني يدين اقتحام الاحتلال "الإسرائيلي" مخيم جنين ومناطق مختلفة في الضفة الغربية
المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي: على الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان لا تخرب المسار البناء الذي تم التوصل اليه
كمالوندي: على مسؤولي الوكالة الدولية عدم تقويض العملية البناءة بين إيران والوكالة من خلال تجنب المواقف المسيسة والتقارير الخاطئة المغرضة
كمالوندي: ايران رفضت طلب استبدال بطاقات الذاكرة للكاميرات في مجمع كرج سواء خلال زيارة غروسي لطهران وعلى هامش اجتماع فيينا العام ايضا
كمالوندي: غروسي يعلم أن اتفاق البيان المشترك لا يشمل معدات المراقبة في مجمع كرج باعتباره لا زال قيد التحقيق الأمني نتيجة التخريب في تموز
المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي: على الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان لا تخرب المسار البناء الذي تم التوصل اليه
حرس الثورة الاسلامية يعلن استشهاد اثنين من المصابين بحادث الحريق الذي وقع يوم امس في احد مراكز أبحاث الاكتفاء الذاتي التابعة له غرب طهران
القوات المسلحة اليمنية: الدفاعات الجوية تسقط طائرة تجسسية أمريكية نوع (سكان إيغل) بسلاح مناسب اثناء قيامها بعمل عدائي في أجواء مأرب
متحدث القوات المسلحة اليمنية: الدفاعات الجوية تسقط طائرة تجسسية أمريكية نوع (سكان إيغل) بسلاح مناسب في أجواء محافظة مارب
حزب الله: الاعتداءات الإسرائيلية تجسيد واضح لسياسة الغدر والإجرام التي يمتهنها العدو
الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش
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