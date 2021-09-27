شاهد..هواجس الكيان المحتل وخوفه المتزايد

العالم - العين الاسرائيلية

وقال عليان في حديث لبرنامج العين الاسرائيلية على قناة العالم الاخبارية ان العدو الإسرائيلي يتخبط في المفاهيم الأمنية والعسكرية وبينما المجاهدين في فلسطين يخطون اليوم اساطير الانتصارات والمعجزات.

واوضح عليان ان حماس كشفت في الفترة الاخيرة من هو رئيس الشباك الجديد الذي كان الاحتلال يخبه تحت رمز حرف r واسمه الحقيقي روبين.

وبين عليان ان اخطر مايواجهه العدو الاسرائيلي انه بات مكشوفاً على الملاء لمحور المقاومة حيث كل حركاته باتت مرصودة من قبل محور المقاومة.

وأكد عليان ان العدو الاسرائيلي مهما حاول في عملية الاستنهاض او اعادة الاعتبار للجيش الاسرائيلي او انشاء رأي عام آخر داخل الكيان المحتل من اجل ان يتقبل المواجة مع محور المقاومة في المستقبل لن يفلح مهما حاول وعمل.

ورأى عليان ان اخطر ما يواجه الكيان المحتل هو ان كل حركاته باتت مكشوفه ومرصودة من قبل محور المقاومة.

وشدد عليان على ان "سرائيل" لاتستطيع رغم كل المناورات التي تحاكي بها المتغيرات في المنطقة ان تعيد للكيان الاسرائيلي حيثيته واعتباره الذي ذهب ادراج الرياح.

وولفت عليان الى ان هاجس الكيان المحتل بدأ يتفاقم مع ما تشهدة المنطقة من متغيرات واهمها خروج اميركا من افغانستان وقوة المقاومة التي تتعاظم يوما بعد يوم وعلى المستوى الراي العام تركيبة الجندي عند العدو اليوم باتت مهزومة.

ورأي عليان ان الكيان المحتل الذي أنشأته من اجل ان يكون قاعدة عسكرية متقدمة لحماية مصالحهما في المنطقة وان يكون الدولة الامنة والحاضة لكل الطيف اليهودي بات اليوم مقهورا من الداخل و هو من يحتاج الى من يحميه.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/5821348