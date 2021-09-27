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حزب الله يعلق على مؤتمر التطبيع في أربيل

حزب الله يعلق على مؤتمر التطبيع في أربيل
الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

دان حزب الله مؤتمر التطبيع مع العدو الإسرائيلي الذي عقد في مدينة أربيل العراقية، ورأى في المؤتمر محاولة فاشلة للترويج “لثقافة الحوار مع العدو” وئدت في مهدها.

العالم ـ لبنان

وفي بيان صادر عنه اليوم الاثنين، حيا حزب الله المواقف الرسمية والسياسية والشعبية والدينية الرافضة بقوة لكل أشكال التطبيع مع العدو.

وأشاد بالإجراءات القضائية العراقية التي جرّمت هؤلاء المطبّعين الأمر الذي يعكس وعياً مميزاً عند الشعب العراقي ومكوناته السياسية ومناعته الوطنية ضد مشروع التطبيع في الشرق الأوسط.

ونوه حزب الله عالياً بثبات الشعب العراقي على موقفه القوي في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

ودان حزب الله في بيانه اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين ومناطق مختلفة في الضفة الغربية مؤكدا أن الاعتداءات الإسرائيلية تجسيد واضح لسياسة الغدر والإجرام التي يمتهنها العدو.

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