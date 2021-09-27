شاهد.. ما هو أخطر هاجس للكيان الصهيوني؟

العالم - خاص بالعالم

وأضاف عليان في حديث لبرنامج العين الاسرائيلية على شاشة قناة العالم الاخبارية قائلاً:"المتغيرات الاخيرة في المنطقة وأهمها خروج اميركا من افغانستان واستراتيجيتها الجديدة في المنطقة وضعت الكيان المحتل في مأزق وخوف وقلق متزايد.

واوضح عليان ان قوة المقاومة التي اصبحت تتعاظم يوماً بعد يوم وقدرتها على الوصول الى داخل الكيان الصهيوني جعلت هذا الكيان يخاف على المستقبل.

واشار عليان الى ان تركيبة المجتمع الاسرائيلي وتركيبة الجندي لدى العدو الاسرائيلي أصبحت مهزومة بسبب هزائمه في مواجهة المقاومة.

وشدد عليان على ان أخطر هاجس وخوف لدى الكيان المحتل هو ماحصل في الاسبوع الاخير من مواجهات بين قوات العدو الاسرائيلي والمجاهدين من مسافة صفر في الضفة الغربية بعدما كان الكيان المحتل يعول على الضفة الغربية بأنها الحاضنة له.

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