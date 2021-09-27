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الرئيس الجزائري یلتقي قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا

الرئيس الجزائري یلتقي قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا
الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

بحثت الجزائر وأمريكا اليوم الأثنين علاقات التعاون في مختلف المجالات وسبل تعزيز مكافحة الإرهاب.

العالم-الجزائر

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، الجنرال ستيفان تاونساند، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر رفقة وفد هام، بحسب منشور للرئاسة الجزائرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”.

وقال البيان ” إن اللقاء بحث فرص دفع علاقات التعاون في مختلف المجالات ذات الصلة بنشاط القيادة الأمريكية في إفريقيا، فضلا عن استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة، وخاصة الجانب الأمني في الساحل وسبل تعزيز قدرات دول المنطقة، لا سيما المتعلقة بمكافحة الإرهاب”.

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