بطاقة إيداع بالسجن ضد سيف الدين مخلوف على خلفية 'قضية المطار'

العالم ـ تونس

وأوقف القضاء العسكري التونسي النائب في البرلمان المعلقة أعماله سيف الدين مخلوف إثر بطاقة توقيف بتهمة "المس بكرامة الجيش".

ومخلوف رئيس حزب "ائتلاف الكرامة" المحافظ والحليف لحركة النهضة، تم توقيفه ثم إطلاق سراحه الجمعة الفائت عندما كان متجها للمثول أمام قاضي التحقيق.

وصدرت في حق مخلوف بطاقة جلب من قبل القضاء العسكري منذ 2 سبتمبر في قضية شجار مع أمنيين في المطار في مارس الفائت.

ويتهم مخلوف ونائبان آخران من حزبه بشتم رجال الأمن في المطار حين تم منع امرأة من السفر.

جدير بالذكر أن النائب المجمدة عضويته مودع بسجن المرناقية على ذمة قضية تحقيقية ثانية تتعلق بـ"التطاول على القضاء" وعينت جلسة لاستنطاقه يوم 30 سبتمبر الجاري.

ويتهم مخلوف بالتطاول على الجيش إثر جدل مع مسؤول عسكري حين كان موجودا في المحكمة العسكرية تضامنا مع نائب آخر من حزبه يلاحق في قضية المطار.

من المهم الإشارة إلى أن الحصانة النيابية رفعت عن مخلوف بعد أن أعلن الرئيس التونسي في 25 يوليو الفائت تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد.