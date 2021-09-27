الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١
٠٥:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بطاقة إيداع بالسجن ضد سيف الدين مخلوف على خلفية 'قضية المطار'

بطاقة إيداع بالسجن ضد سيف الدين مخلوف على خلفية 'قضية المطار'
الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

ذكرت وسائل إعلام تونسية أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب المجمدة عضويته سيف الدين مخلوف في حادثة اقتحام مطار قرطاج.

العالم ـ تونس

وأوقف القضاء العسكري التونسي النائب في البرلمان المعلقة أعماله سيف الدين مخلوف إثر بطاقة توقيف بتهمة "المس بكرامة الجيش".

ومخلوف رئيس حزب "ائتلاف الكرامة" المحافظ والحليف لحركة النهضة، تم توقيفه ثم إطلاق سراحه الجمعة الفائت عندما كان متجها للمثول أمام قاضي التحقيق.

وصدرت في حق مخلوف بطاقة جلب من قبل القضاء العسكري منذ 2 سبتمبر في قضية شجار مع أمنيين في المطار في مارس الفائت.

ويتهم مخلوف ونائبان آخران من حزبه بشتم رجال الأمن في المطار حين تم منع امرأة من السفر.

جدير بالذكر أن النائب المجمدة عضويته مودع بسجن المرناقية على ذمة قضية تحقيقية ثانية تتعلق بـ"التطاول على القضاء" وعينت جلسة لاستنطاقه يوم 30 سبتمبر الجاري.

ويتهم مخلوف بالتطاول على الجيش إثر جدل مع مسؤول عسكري حين كان موجودا في المحكمة العسكرية تضامنا مع نائب آخر من حزبه يلاحق في قضية المطار.

من المهم الإشارة إلى أن الحصانة النيابية رفعت عن مخلوف بعد أن أعلن الرئيس التونسي في 25 يوليو الفائت تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد.

روابط ذات صلة

القضاء العسكري التونسي يوقف مجددا رئيس "حزب ائتلاف الكرامة"

التأزم في تونس وأفق الحل السياسي

آلاف المتظاهرون في تونس: 'الشعب يريد اسقاط سعيّد'

قرار بوضع النائب التونسي زهير مخلوف قيد الإقامة الجبرية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المندوب الإيراني مخاطبا امريكا واوروبا والوكالة الذرية.. لايمكنكم أن تسكتوا تجاه الأعمال التخريبية ثم تنتظرون التعاون من ايران

الأهرام: 3 نتائج مثيرة لدراسة علمية تتوقع انهيار  سد النهضة

الكشف عن آخر تسريبات هاتف "سامسونغ" المنتظر S22

وزير الداخلية الايراني: مكافحة الارهاب والحد من التدخلات الاجنبية على سلم أولويات التعاون مع تركيا

مسلسل القتل مازال متصدرا ملف حقوق الإنسان السعودي

بطاقة إيداع بالسجن ضد سيف الدين مخلوف على خلفية 'قضية المطار'