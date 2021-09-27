شاهد.. قوات صنعاء تتقدم في محافظة مأرب وتحكم قبضتها على المنطقة

العالم - مراسلون

أكثر عنفاً تبدو المعارك مؤخراً في جبهة مأرب مع مواصلة القوات اليمنية المشتركة تقدمها في المحور الجنوبي من مديرية الجوبة والاقتراب من مركزها عبر مساري منطقتي ملعاء وعلفاء، والتمكنَ من التمدد في مساحات واسعة منها بعد إحباط عدة زحوفات للقوات المدعومة سعودياً والسيطرة النارية على معسكر أم ريش أحد أبرز معسكراتهم في مأرب.

وفي حال تم استكمال سيطرة قوات صنعاء على مديرية الجوبة فإن سقوطها يمثل ضربة أخرى قاصمة للتحالف السعودي -بحسب عسكريين- كونها تعد متاخمة لمدينة مأرب من الجهة الجنوبية وتشكل مفصلاً مهماً في المعركة لأنها المنفذ الأخير لإمدادات تحالف العدوان بين حضرموت ومأرب بحكم قربها من خط العبر الدولي.

الهجوم المستمر للجيش اليمني على مديرية الجوبة من عدة محاور جاء بعد تحريره لمديرية حريب وفرض حصار محكم على مديرية العبديه ما يعني سيطرة صنعاء على 10 مديريات من اصل 14 مديرية بمحافظة مأرب، في وقت تواصل قواتها هجماتها العسكرية على المواقع المطلة على مدينة مأرب من الجهتين الشمالية والغربية.

انتصارات نوعية تحققها مؤخراً قوات صنعاء في جبهات مأرب والبيضاء وشبوه، ما يمثل تفوقاً جديداً لها في المسار العسكري قد يُخضع التحالف السعودي للقبول بمقترحات إيقاف الحرب في ظل فشله وهزائمه على الأرض.