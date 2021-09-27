تعليق العمل في محطات الوقود بمحافظات يمنية تحت سيطرة هادي

العالم- اليمن

وأكد الاتحاد في بيان له، بدء الإضراب الشامل في المحافظات الأربع، ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، نتيجة للتدهور الاقتصادي المستمر وانهيار العملة بشكل غير مسبوق في تاريخها، الذي انعكس سلبًا على ملاك المحطات نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.

كما أدان الاتحاد استمرار صمت وتجاهل حكومة فنادق الرياض والمجلس الانتقالي، تجاه ما يمر به المواطنون من معاناة نتيجة هذه الانهيار الكارثي المتسارع، مجددًا التأكيد على الذهاب نحو خيار الإضراب حتى إيجاد معالجات وحلول لهم من قبل المعنيين.

وتشهد المحافظات الجنوبية القابعة تحت سيطرة الاحتلال وأدواته من المرتزقة، أوضاعًا مأساوية، وترديًا متصاعدًا في الأوضاع المعيشية مع استمرار انهيار العملة وانعدام الخدمات.