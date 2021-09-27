شاهد.. مراسل العالم في كربلاء المقدسة: عدد زوار مراسم الاربعين يفوق العام الماضي

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم الزميل نويد بهروز عن استمرار وصول زوار ابا عبدالله الحسين(ع) الى هذه المدينة من خلال مسيرة الأربعين التي استمرت لمدة اسبوعين.

وأضاف مراسل العالم بأن العتبة الحسينية توقعت ان اعداد هذه المسيرة المليونية لهذا العام تفوق عدد الزوار في العام الماضي والتي بلغت 15 مليون زائر خلال الاربعينية الماضية رغم جائحة كورونا والتحديات الصحية والأمنية والصعوبات التي تعترض طريق الزوار.

وأكد مراسل العالم على وجود انسيابية عالية لهذه المسيرة حيث لم تحدث اي مشاكل تذكر كما ان الخطة الامنية نجحت ولم يحدث اي مشاكل امنية خلال المسيرة الاربعينية الى مدينة كربلاء المقدسة.

وشدد مراسل العالم على وجود تهديدات امنية ضد هذه المسيرة حيث وجهت القوات الامنية بضربات استباقية ضد المجموعات الارهابية واحبطت المخططات الارهابية لاستهداف الزوار.