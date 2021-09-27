تقرير الوكالة الذرية الوهمي وهل انتهى شهر العسل السوداني؟

العالم - بانوراما

في ملف بانوراما الاول أكد مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، أن تقرير الوكالة الذرية بشأن أجهزة المراقبة في ورشة تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي (تسا) يفتقر للدقة. وأشار غريب آبادي إلى أنه تم التأكيد خلال المحادثات مع الوكالة الذرية على أن أجهزة المراقبة بمجمع "تسا" لن تكون ضمن أعمال الصيانة من قبل الوكالة بسبب استمرار التحريات القضائية والأمنية.

وفي ملف بانوراما الثاني وصل التوتر بين العسكريين والساسة المدنيين في السودان إلى ذروته في أعقاب محاولة الانقلاب الأسبوع الماضي بعد أن دعا مسؤولون كبار، الناس إلى الاستعداد لاحتجاجات في أعقاب سحب حراسات أمنية رسمية، واتهم القادة العسكريون الساسة بانتقاد القوات المسلحة والفشل في الحكم بشكل صحيح. ودعا تجمع المهنيين السودانيين، إلى إنهاء الشراكة مع الجيش، وإلغاء الوثيقة الدستورية وتشكيل حكم مدني خالص.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.