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مشفى الهلال الأحمر السوري يكشف نسبة الشفاء من كورونا

مشفى الهلال الأحمر السوري يكشف نسبة الشفاء من كورونا
الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

كشف مدير الهيئة العامة لمشفى الهلال الأحمر في سوريا ميشيل سلوم أن نسب شفاء مرضى كورونا الذين يراجعون المشفى بمراحل متقدمة من المرض لا تتجاوز الـ 50 بالمئة.

العالم - سوريا

وأوصى الدكتور سلوم في تصريح لـ سانا بضرورة طلب الرعاية الطبية فور الشعور بأي عرض من أعراض كورونا وعدم انتظار تطور الحالة أو هبوط نسب الأكسجة إلى مستويات متدنية مبيناً أن نسبة مرضى كورونا التي تراجع المشفى بحالة شديدة ومتأخرة وتحتاج إلى عناية مشددة قليلة لكن نسب الوفيات بينهم عالية.

ولفت الدكتور سلوم إلى أن إصابات كورونا تتسم خلال الموجة الحالية بتطور الأعراض بشكل سريع.

وحسب الدكتور سلوم بدأت الزيادة في عدد إصابات كورونا التي تراجع المشفى في الربع الأخير من تموز وبداية آب الفائتين حيث أصبحت نسب الإشغال بالمشفى 80 بالمئة لترتفع حتى نهاية آب إلى 95 بالمئة مبيناً أن نسبة الإشغال حالياً في العناية المشددة 100 بالمئة وفي أقسام العزل 90 بالمئة.

وتصل الطاقة الاستيعابية لمرضى كورونا بالمشفى إلى 20 سريراً في قسم العزل و10 أسرة في العناية المشددة إضافة إلى 5 منافس موضوعة بالخدمة.

وبين مدير المشفى أن مضاعفات كورونا الخطيرة تهدد بشكل أكبر كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة كداء السكري وأمراض القلب أو ممن يتناولون العلاج المثبط للمناعة ومن المضاعفات ذوات الرئة الجرثومية أو الانتهازية الفطرية وتليف الرئة والجفاف واضطراب الشوارد ومشاكل في وظائف الكلية.

وأكد الدكتور سلوم أن الكوادر الصحية بالمشفى موجودون على مدار الساعة بهدف المتابعة اللحظية للمريض وباتت لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع أي حالة واردة للمشفى.

وشدد الدكتور سلوم على أهمية الالتزام بالإجراءات الصحية كارتداء الكمامة والإسراع في أخذ اللقاح المضاد للفيروس لكونه السبيل الوحيد في الحد من شدة الإصابات والتقليل من الحاجة للقبول في العنايات المشددة.

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