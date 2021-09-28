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الجنائية الدولية بصدد استئناف تحقيق في جرائم حرب بأفغانستان

الجنائية الدولية بصدد استئناف تحقيق في جرائم حرب بأفغانستان
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

طلب كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من المحكمة استئناف التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها حركة "طالبان" وأنصار تنظيم "داعش" بأفغانستان منذ عام 2003.

العالم-افغانستان

وأخطرت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي "طالبان" عبر سفارة أفغانستان في هولندا بأنها تنوي استئناف التحقيق.

وقال خان "الأعمال البغيضة والإجرامية يجب أن تتوقف فورا وتبدأ التحقيقات لإثبات المبادئ التي تم وضعها قبل 75 عام في نورمبرغ وتكريم المسؤولية الإنسانية".

وبحسب تقرير أعده خان، فإنه "لم يعد هناك احتمال لإجراء تحقيق محلي حقيقي وفعال في الجرائم داخل أفغانستان"، ويتضمن اقتراحه خطة لإلغاء الأولوية، وليس إسقاط أي جرائم حرب مزعومة ارتكبتها الولايات المتحدة والجيش الأفغاني لأنها ليست مستمرة.

وجاء في التقرير أن "السيطرة الفعلية الحالية لطالبان على أراضي أفغانستان، وآثارها (بما في ذلك إنفاذ القانون والنشاط القضائي في أفغانستان)، تمثل تغييا جوهريا في الظروف التي تتطلب التطبيق الحالي".

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الجنائية الدولية بصدد استئناف تحقيق في جرائم حرب بأفغانستان

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