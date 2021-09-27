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سوريا...اسقاط طائرة مسيّرة أطلقها مسلحو إدلب

سوريا...اسقاط طائرة مسيّرة أطلقها مسلحو إدلب
الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن أنظمة الدفاع الجوي في قاعدة "حميميم" الروسية في سوريا، أسقطت طائرة مسيّرة أطلقها مسلحون من إدلب باتجاه القاعدة.

العالم-سوريا

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن أنظمة الدفاع الجوي في قاعدة "حميميم" الروسية في سوريا، أسقطت طائرة مسيّرة أطلقها مسلحون من إدلب باتجاه القاعدة.

وجاء في بيان نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع الروسية على “فيسبوك” يوم الاثنين، أن “وسائل المراقبة بقاعدة “حميميم” الجوية الروسية رصدت عند الساعة 12:30 طائرة مسيرة، أطلقت من الأراضي التي تسيطر عليها الزمر المسلحة في منطقة إدلب لوقف التصعيد”.

وأضاف البيان أن نظام “بانتسير إس” للدفاع الجوي في القاعدة الروسية “دمر الهدف الجوي على مسافة بعيدة عن القاعدة”.

وأكد المركز الروسي للمصالحة عدم وقوع أي إصابات أو أضرار مادية جراء الحادث، مشيرا إلى أن قاعدة “حميميم” تواصل عملها بشكل طبيعي.

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سوريا...اسقاط طائرة مسيّرة أطلقها مسلحو إدلب

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