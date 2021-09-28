كوريا الشمالية تطلق قذيفة باتجاه بحر اليابان

العالم-اسيا والباسفيك

ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن هيئة الأركان العامة في كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة واحدة على الأقل باتجاه بحر اليابان يوم الثلاثاء.

وقالت الوكالة إنه لم تتوفر بعد تفاصيل أو معلومات أخرى حول طبيعة القذيفة.

وفي منتصف شهر سبتمبر أعلنت وكالة الأنباء المركزية بكوريا الشمالية أن بيونغ يانغ اختبرت نظاما جديدا لإطلاق الصواريخ، يتحرك على السكك الحديدية.

وجاء في بيان نشرته الوكالة: "التدريبات الصاروخية جرت بهدف التأكد من فاعلية نظام صاروخي متحرك على السكك الحديدية، تم نشره لأول مرة، ولتقدير الجاهزية القتالية للفوج الذي تم تشكيله مؤخرا".

وأشارت الوكالة إلى أن الصاروخ أصاب هدفه على بعد 800 كم عن نقطة الإطلاق.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت أن جيشها أطلق صباح يوم 15 سبتمبر صاروخين بالستيين باتجاه بحر اليابان.

وقبل ذلك، أجرت كوريا الشمالية تجارب صاروخية في 11 و12 سبتمبر، حيث تم إطلاق صواريخ مجنحة بعيدة المدى.