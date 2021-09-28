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تركيا: "نتابع عن كثب" التطورات في الشمال السوري

تركيا:
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن بلاده "تتابع التطورات الأخيرة في الشمال السوري عن كثب"، وأعرب عن أسفه لاستمرار دعم واشنطن للقوى الكردية هناك.

العالم-تركيا

وجدد أكار التأكيد أن لا فرق بين حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) الذي يخوض الجيش التركي معارك معه منذ عقود في تركيا، وما تقول أنقرة إنه الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا، وهو "وحدات حماية الشعب" الكردية (ي ب ك) الذي تصنفه تركيا إرهابيا، ويشكل أساس قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وأضاف: "لكننا نرى مع الأسف أن حلفاءنا الأمريكيين يزودونهم بالأسلحة والذخائر والمعدات بطريقة لا تليق مع روح التحالف".

ونقلت وكالة الأناضول عن أكار الذي كان يتحدث عبر تقنية الفيديو كونفرانس لكبار القادة في الجيش، أن جيش بلاده "يواصل بحزم مكافحة الإرهاب، لاسيما في سوريا والعراق، مع احترام أمن حدود الدول الجارة وحقوقها السيادية".

وقال: "ينبغي أن نحقق النجاح من أجل أمن إخواننا السوريين هناك من جهة، وأمن قواتنا وحدودنا من جهة أخرى، وحماية بلادنا التي لن تحتمل موجة هجرة جديدة".

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تركيا: "نتابع عن كثب" التطورات في الشمال السوري

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