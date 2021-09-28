كورونا لم يمنع الملايين من أحياء اربعين الحسين (ع)

العالم - العراق

اربعينية الامام الحسين عليه السلام ذكرى يحييها الملايين من محبي اهل البيت عليهم السلام كل عام بالسير مشياً على الاقدام نحو مدينة كربلاء المقدسة متجهمين عناء المسافات البعيدة والاحوال الجوية المتقلبة بهدف الوصول لوجهة عنوانها الاسمى التضحية من اجل الدين والمبدأ والانسانية.

وهذه السنة لم تمنع الظروف الصحية التي يعيشها العراق كغيره من بلدان العالم بسبب تفشي جائحة كورونا المحبين من شد الرحال نحو المدينة المقدسة وتجديد البيعة مع ابي الشهداء والاحرار الامام الحسين عليه السلام، الذي ارتقى شهيدا للحق مع ثلة من اصحابه بعد رفضه الخضوع لسلطة الحكم الجائر في العاشر من شهر محرم سنة احدى وستين للهجرة النبوية المباركة.

وككل عام انتشرت المواكب الحسينية على طول الطريق المؤدي للمدينة المقدسة والتي تجاوز عدد المسجل منها هذا العام الاحد عشر الفا وثلاثمئة موكب حيث يقوم محبو اهل البيت في العراق بواجب الضيافة لزوار الامام الحسين الذين يحلون اهلا وسهلا على اهل البلد والمناطق التي يعبرون منها ليصلوا الى مدينة تشرفت بوجود الحسين واصحابه فيها.

كما تنتشر على طول الطريق المؤدي لكربلاء المقدسة العديد من المراكز التي تقدم خدمات صحية للزوار الذين قد يعانون بعض الاعراض نتيجة الاجهاد الناجم عن السير لفترات طويلة قد تمتد لعدة ايام.

ونظرا للتهديدات والاعتداءات التي استهدفت الزيارة في السنوات الماضية فقد انتشر الالاف من مختلف الاجهزة الامنية في المناطق التي يمر بها الزوار في اطار خطة امنية حكومية ترمي لضمان أمن وسلامة الزوار من اي اعتداءات تنفذها قوى الشر والارهاب الخارجة عن كل الاعراف والقيم الانسانية.

وتشارك كل عام حشود غفيرة من داخل العراق وخارجه في احياء الزيارة تجاوزت في بعض السنوات عتبة الخمسة عشر مليون زائر شعارهم الاوحد لبيك يا حسين.