هذه أحدث حصيلة لضحايا كورونا في سوريا

العالم-سوريا

وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 33323 شفيت 23599 وتوفيت 2215 حالة.

وكانت وزارة الصحة السورية، أعلنت نقل مرضى فيروس كورونا الذين يحتاجون إلى رعاية صحية في العاصمة دمشق وريفها إلى محافظة حمص، وذلك بسبب وصول نسبة الإشغال في الأقسام المخصصة في المشافي إلى 100 في المئة.

فيما كشف مدير الهيئة العامة لمشفى الهلال الأحمر في سوريا ميشيل سلوم أن نسب شفاء مرضى كورونا الذين يراجعون المشفى بمراحل متقدمة من المرض لا تتجاوز الـ 50 بالمئة.

وسجلت أول إصابة بكورونا في سوريا في الثاني والعشرين من آذار من العام الماضي وأول وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.