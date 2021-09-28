شاهد: مرتزقة العدوان، يقمعون المحتجون في تعز بالباروت

العالم - مراسلون

مدينة تعز واحياؤها تشهد انتفاضة شعبية حاشدة وسط إضراب شامل لكل المحال التجارية وخطوط السير التى أغلقت بقوة الاحتجاجات وإحراق الإطارات فيها للمطالبة برحيل العدوان وأدواته ونتيجة للانهيار الاقتصادي والمعيشي الذي أضحى كابوساً على كاهل المواطنين.

لكن سرعان ما قبلت هذه الاحتجاجات بالرصاص والبارود من قبل ميليشيات المرتزقة واعتقال عددا من المواطنين.

وقال نائب مدير الاعلام الأمني في تعز، اسامة السامعي لقناة العالم:"المواطنون في مدينة تعز لايجدون قوت يومهم، الارتفاع المعيشي غلاء سعر الصرف، لايوجد استقرار، فساد مالي، فساد اخلاقي، فساد أمني، كل أنواع الفساد موجود في تعز. المواطنون اليوم خرجوا غاضبين ومستنكرين ويقابلون بالقمع بينما قيادات المرتزقة مشغولة بالتطبيع ومشغولة بجمع الاموال ونهب المواطنين وبيع الثروات للمحتل الاماراتي والسعودي".

الغليان الشعبي في تعز حاله كحال باقي المحافظات المحتلة جنوب وشرق اليمن من عدن وأبين وحضرموت وغيرها والتى تأتي نتاجاً لتدهور الأوضاع المعيشية الصعبة وتفاقم معاناة المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة إلى جانب انعدام الأمن وغياب الخدمات الضرورية من الكهرباء والمياه والصحة وسط عجز فاضح من قبل قيادات المرتزقة وحكومة هادي على إيجاد حلول تلبي احتياجات ومطالب الشارع.

وقال الصحفي اليمني فضل البرطي لقناة العالم:"الاحتجاجات المتواصلة التي تخرج اليوم في مدينة تعز أو غيرها من المحافظات والمدن الاخری الخاضعة لسيطرة العدوان ومرتزقته انما هي تأتي کنتاج طبيعي لتلك السياسات وتلك الممارسات التي انتهجها العدوان ومرتزقته بحق المواطنين. المواطنون خرجوا للتعبير عن أرائهم ومعاناتهم.

وبينما ينشغل تحالف العدوان وأدواته على تقاسم النفوذ والاطماع علی المواقع الحيوية والاستراتيجية، تزداد الأزمة الاقتصادية وأضرارها في مختلف المناطق المحتلة وتنذر بفصل جديد من المجاعة والفوضى.

المناطق المحتلة الخاضعة لسيطرة العدوان وأدواته تشهد حالة من الغليان الشعبي وتصعيد متزايد ووجه بالباروت، وهي مؤشرات ومعطيات بحسب الكثير تنذر بسقوط المحتل وأدواته.